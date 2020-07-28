2020-07-28T10:45:32+03:00
Происшествия

Омич, которого после смерти на стадионе обворовали, оказался штурманом военно-космических сил

Ему стало плохо
Станислав МУХИН
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Никто даже не попытался вызвать скорую.Никто даже не попытался вызвать скорую.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия случилась на стадионе по улице Олимпийская, 7. Умер молодой омич. Ему резко стало плохо после пробежки, и он потерял сознание. Как рассказали в социальных сетях близкие умершего, сибиряк был штурманом военно-космических сил России.

Больше всего его семью возмутило то, что никто из очевидцев не попытался помочь омичу. Более того, двое неизвестных украли уже у бездыханного штурмана телефон. В пресс-службе омской полиции уже начали проверку по этому факту. Предположительно, смерть омича носит не криминальный характер. Воришек уже ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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