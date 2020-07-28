2020-07-28T09:18:41+03:00
Общество

«Он потерял сознание, а вместо оказания помощи двое украли его телефон»: Омич умер после бега на стадионе

Все сняли камеры наблюдения
Станислав МУХИН
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Вместо вызова скорой пострадавшему его просто ограбили.Вместо вызова скорой пострадавшему его просто ограбили.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О вопиющем случае стало известно в социальных сетях. Трагедия случилась на стадионе лицея №25. Молодой омич, офицер военно-космических сил России занимался спортом. Мужчина выполнял беговые упражнения, как вдруг почувствовал себя плохо. Он потерял сознание и упал на дорожку. Вместо помощи неизвестные просто ограбили омича. Через несколько минут он умер.

Об этом в соцсетях рассказали близкие умершего. Они заявили, что случившееся заснято на камеры видеонаблюдения.

- Остался без отца и кормильца маленький ребенок, армия потеряла отличного специалиста и сослуживца. Через 7 мин после того, как человек потерял сознание, к нему подошли 2 человека, - рассказал тесть погибшего. - Вместо того, чтобы оказать помощь и вызвать реанимобиль, забрали его телефон и удалились.

В пресс-службе омской полиции подтвердили факт трагедии. Однако о краже телефона родные умершего ничего не говорили. После сообщений в СМИ в УМВД назначили проверку и по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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