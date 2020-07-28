Дети поздравят Омск с днем города новой песней

28 Июль 2020 2020-07-28T10:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в сквере им. Дзержинского прошла презентация видеооткрытки театра "Образ" детской школы искусств №6, которая входит в большой проект "Я живу, я пою, я свой город люблю". - Несмотря на то, что сейчас каникулы и все отдыхают, творческий человек не может сидеть на месте. Именно в таком ключе выливается творчество сегодня. Традиционно в день города все школы искусств поздравляют Омск на творческих площадках, но сегодня все площадки в сети Интернет, - говорит Ольга Еремина, специалист по детским школам искусств в департаменте культуры Омска. Проект включает в себя более 50 различных поздравлений, подготовленных омскими школами искусств ко дню города. Среди них есть музыкальные и театральные номера, работы юных художников, музыкальные композиции. - Омск не сравнить с другими городам, здесь особенные просторы, тихо и спокойно. Я люблю свой город и с удовольствием решила принять участие в поздравлении, - говорит участница проекта Елизавета Мухина. Девочка занимается театральным искусством и активно участвует в различных проектах, объединяющих разные направления школы искусств. В подготовке открытки приняли участи также воспитанники хорового и вокального отделений школы искусств №6. Дети исполняли для своей открытки песню Марии Корольковой, матери одной из учениц. Она специально сочинила ее для праздника, поэтому композиция нигде раньше не звучала. Омичи смогут оценить новую песню об Омске уже 1 августа. Эту и другие открытки, записанные школами искусств будут транслировать на большом экране рядом с музеем им. Врубеля.

ИСТОЧНИК KP.RU