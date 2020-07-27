2020-07-27T13:32:17+03:00
Общество

Стало известно, в каких омских районах заражаются коронавирусом чаще всего

Минздрав снова фиксирует рост количества заболевших
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омском штабе по борьбе с коронавирусом подвели итоги минувшего дня.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Омске - 88 человек, в Исилькульском районе - 10 человек, В Омском и Любинском районах по 3 человека, Павлоградском и Марьяновском районах – по 2, в Черлакском, Полтавском, Тевризском, Большереченском, Одесском, Таврическом районах – по одному новому случаю.

Так, как уже сообщал ранее федеральный штаб, общее число заразившихся за сутки в Омске составило 114 человек. Всего с начала пандемии 6 298.Новых летальных исходов не зафиксировано, умерших от COVID-19 по-прежнему 62.

Количество тестов проведенных в омских лабораториях близится к тремстам тысячам и составляет 284 311 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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