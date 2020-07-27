В омском минздраве прокомментировали смерть врача от коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T12:09:20+03:00

Его диагноз в ведомстве пока не подтвердили

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В минувшие выходные стало известно о смерти врача в Тюкалинском районе. Тогда сообщалось о поражении у хирурга 50% легких и осложнении хроническим заболеванием. Тогда в министерстве здравоохранения не смогли дать оперативный комментарий.

Сейчас с в пресс-службе ведомства сообщили, что не могут с уверенностью подтвердить смерть от коронавируса. По данным медиков, мужчина несколько лет боролся с неизлечимым заболеванием и, возможно, именно оно стало фатальным. О точной причине гибели врача тюкалинской ЦРБ станет известно после проведения соответствующих экспертиз.

- Говорить о том, что причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, мы пока не можем. Сначала будет проведена соответствующая экспертиза. Руководитель регионального минздрава Ирина Солдатова выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Костерина, - уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU