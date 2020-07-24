2020-07-24T12:47:53+03:00
Общество

Восстановлено водоснабжение в трех районах Омской области

В ситуацию с отключением сел от водоснабжения вмешался губернатор
Поделиться:
Губернатор недавно давал поручение разобраться в проблеме.Губернатор недавно давал поручение разобраться в проблеме.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Аварийная остановка насосной станции в Марьяновском районе произошла на прошлой неделе. Из-за целого комплекса проблем, в том числе и погодных условий, начались перебои с водоснабжением сразу в трех районах - Москаленском, Марьяновском и Исилькульском. Люди несколько дней были вынуждены сидеть без воды. Все было настолько серьезно, что даже пришлось вводить в районах режим ЧС.

В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Омской области Александру Буркову. Проблемную насосную станцию он посетил вместе с членами правительства. И поставил цель - вернуть людям воду в ближайшие дни.

В итоге вопрос удалось решить: водоснабжение в трех районах омской области полностью восстановлено. Как рассказали в региональном правительстве, сейчас специалисты «Омскоблводопровода» ремонтируют сети на проблемном участке. На обновление потратят около 13 млн рублей.

специалисты «Омскоблводопровода» ремонтируют сети на проблемном участке Фото: Пресс-служба администрации Омской области

специалисты «Омскоблводопровода» ремонтируют сети на проблемном участкеФото: Пресс-служба администрации Омской области

- 21 июля была создана межведомственная комиссия. Под руководством губернатора мы посетили все проблемные участки. В этот же день было восстановлено водоснабжение Марьяновского района. И на сегодня все ограничения подачи воды отсутствуют. Вода подается 24 часа без ограничений. Были развернуты резервные источники водоснабжения на насосной станции Пикетное. На сегодня заполнены все резервуары чистой воды для бесперебойной подачи воды жителям нашей области, - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак.

Проблема водоснабжения в регионе есть. В районах очень большая протяженность водопроводных сетей, многие из которых нуждаются в замене. Губернатор поручил Минэнерго разработать дорожную карту. Ведомство должно определить, на каких участках ремонт требуется в первую очередь и когда его необходимо сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕГЭ закончился, время поступать в ВУЗ
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Пять основных «НЕ» в работе медиатора.
Свой дом на курорте
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
В Омской области из-за коронавируса уменьшилось число разводов
Омичка с 3-летним ребенком в салоне поехала в машине под движущийся поезд
Омские ТЭЦ снизили воздействие на окружающую среду
Восстановлено водоснабжение в трех районах Омской области
«Омск РТС» завершит ремонт тепловых сетей к 15 сентября
В Омской области выявили еще 115 больных коронавирусом
Неудачная попытка взятки инспектору ДПС обернулась для омича штрафом в 200 тысяч
«Матч ТВ» покажет документальный об Олимпиаде-80
Героиня нового выпуска шоу «Перезагрузка» пришла на ТНТ ради работы в «Сапсане»
Омичка напилась, села за руль и чуть не покалечила собственных детей в ДТП
Тушение страшного пожара в Тарском районе попало на видео
Глава минздрава после резкого прироста заразившихся COVID-19 считает: Омская область все еще на плато
Голова лежала в 100 метрах: появились страшные подробности обнаружения тел матери и дочери Меркушиных
«Знаю, многие меня критикуют»: Глава минздрава Солдатова дала совет омичам по поводу коронавируса
Почта России будет оформлять полисы ОСАГО
Авторов фейка о двойном гражданстве сенатора от Омской области Мизулиной накажет следком