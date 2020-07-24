Восстановлено водоснабжение в трех районах Омской области

24 Июль 2020 2020-07-24T12:47:53+03:00

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Аварийная остановка насосной станции в Марьяновском районе произошла на прошлой неделе. Из-за целого комплекса проблем, в том числе и погодных условий, начались перебои с водоснабжением сразу в трех районах - Москаленском, Марьяновском и Исилькульском. Люди несколько дней были вынуждены сидеть без воды. Все было настолько серьезно, что даже пришлось вводить в районах режим ЧС.

В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Омской области Александру Буркову. Проблемную насосную станцию он посетил вместе с членами правительства. И поставил цель - вернуть людям воду в ближайшие дни.

В итоге вопрос удалось решить: водоснабжение в трех районах омской области полностью восстановлено. Как рассказали в региональном правительстве, сейчас специалисты «Омскоблводопровода» ремонтируют сети на проблемном участке. На обновление потратят около 13 млн рублей.

специалисты «Омскоблводопровода» ремонтируют сети на проблемном участкеФото: Пресс-служба администрации Омской области

- 21 июля была создана межведомственная комиссия. Под руководством губернатора мы посетили все проблемные участки. В этот же день было восстановлено водоснабжение Марьяновского района. И на сегодня все ограничения подачи воды отсутствуют. Вода подается 24 часа без ограничений. Были развернуты резервные источники водоснабжения на насосной станции Пикетное. На сегодня заполнены все резервуары чистой воды для бесперебойной подачи воды жителям нашей области, - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак.

Проблема водоснабжения в регионе есть. В районах очень большая протяженность водопроводных сетей, многие из которых нуждаются в замене. Губернатор поручил Минэнерго разработать дорожную карту. Ведомство должно определить, на каких участках ремонт требуется в первую очередь и когда его необходимо сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU