2020-07-24T08:03:06+03:00
Общество

Голова лежала в 100 метрах: появились страшные подробности обнаружения тел матери и дочери Меркушиных

Женщину и девочку убил глава семейства. Их искали больше года
Анна МИКУЛА
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Тела матери и дочери искали больше года.Тела матери и дочери искали больше года.
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С июня прошлого года в Омске искали 40-летнюю Марины Меркушину и ее 16-летнюю дочь Кристину. С ними в припадке ревности расправился глава семьи 50-летний Олег Меркушин. Он вывез тела в неизвестном направлении, а на девятый день после кровавой расправы над родными покончил с собой. При этом даже тогда никому не сообщил, где спрятал убитых.

И вот на днях их удалось найти. Одновременно открылись чудовищные подробности происшедшего. Судя по всему, отморозок не просто убил, но и обезглавил свою супругу.

– Тела найдены в Горьковском районе примерно в радиусе 1,5 км от места в лесу, где раньше была обнаружена машина подозреваемого, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Сначала нашли череп, а потом примерно в 100 метрах от него закопанные и завернутые в одеяло тела. Трупы нашли в ходе совместных с полицией и волонтерами поисковых мероприятий по прочесыванию местности. Геномная экспертиза предварительно подтвердила, что это Меркушины. Останки направлены на судмедэкспертизу. Расследование продолжается.

Останки убитых нашли в Горьковском районе. Фото: СУ СК России по Омской области

Останки убитых нашли в Горьковском районе. Фото: СУ СК России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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