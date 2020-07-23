Омские следователи помогли подшефным детским учреждениям
Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области на личные средства приобрели и передали в городской детский дом № 4 и областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» защитные маски и антисептические дезинфицирующие средства.
Фото: СУ СК России по Омской области
В условиях пандемии это необходимо для гигиенической обработки рук персонала и воспитанников учреждения, предметов быта и уборки помещений.
Фото: СУ СК России по Омской области
Следователи с 2011 года шефствуют над социальными детскими учреждениями, оказывая помощь канцтоварами, предметами школьной принадлежности, бытовой и компьютерной техникой, развивающими играми и продуктами, а также принимают участие в воспитании и социальной адаптации детей. Особое внимание в летнее время следователи уделяют вопросам детской безопасности.
Фото: СУ СК России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU