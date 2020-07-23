Омские следователи помогли подшефным детским учреждениям

23 Июль 2020 2020-07-23T18:49:10+03:00

Сотрудники регионального СУ СК в период сложной эпидемиологической обстановки приобрели для своих подопечных средства защиты

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области на личные средства приобрели и передали в городской детский дом № 4 и областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» защитные маски и антисептические дезинфицирующие средства.

Фото: СУ СК России по Омской области

В условиях пандемии это необходимо для гигиенической обработки рук персонала и воспитанников учреждения, предметов быта и уборки помещений.

Фото: СУ СК России по Омской области

Следователи с 2011 года шефствуют над социальными детскими учреждениями, оказывая помощь канцтоварами, предметами школьной принадлежности, бытовой и компьютерной техникой, развивающими играми и продуктами, а также принимают участие в воспитании и социальной адаптации детей. Особое внимание в летнее время следователи уделяют вопросам детской безопасности.

Фото: СУ СК России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU