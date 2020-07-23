2020-07-23T14:52:10+03:00
Общество

«Садики открыты уже месяц – ни одного заболевшего»: Глава омского минздрава рассказала о ситуации с ковидом

По мнению Ирины Солдатовой, несмотря на рост числа зараженных, вводить дополнительные ограничения нет смысла
Анна МИКУЛА
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Фото: Дом журналистаФото: Дом журналиста
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Во время сегодняшней пресс-конференции разошлись во мнении по поводу противоковидных ограничительных мер главный санитарный врач региона Александр Крига и областной министр здравоохранения Ирина Солдатова.

Первый считает, что легкомысленных омичей придется наказать новыми запретами, если начнется резкий скачок заболеваемости. Вторая, напротив, уверена: рост числа выявленных зараженных – это даже неплохо.

– Мы месяц тому назад открыли садики – ни одного случая заражения. Главное – строго соблюдать все санитарные правила, – объяснила свою точку зрения Солдатова. – Сейчас действительно наблюдается рост новых случаев заражения, но это даже неплохо. Заболевших становится, наоборот, меньше, люди все чаще начинают переносить инфекцию в легкой форме. Это не значит, что надо специально заражаться коронавирусом. Это заболевание протекает очень индивидуально, и даже на фоне полного здоровья может внезапно развиться острая пневмония. Маски в закрытых помещениях надо носить обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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