2020-07-23T14:54:45+03:00
Общество

В омском Роспотребнадзоре не исключают новое ужесточение ограничений из-за ковида

Все из-за того, что местные жители слишком расслабились
Анна МИКУЛА
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Фото: Дом журналистаФото: Дом журналиста
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Сегодня, 23 июля, прошла совместная пресс-конференция глав областного Роспотребнадзора и минздрава Александра Криги и Ирины Солдатовой.

Первый был не слишком оптимистичен в прогнозах. И неслучайно – в регионе уже больше недели фиксируются рекордные с начала пандемии цифры – больше сотни новых зараженных за сутки.

– Я не исключаю возможности ужесточения ограничительных мер в регионе, – объяснил Крига. – Бизнес просил пойти на уступки – губернатор пошел. Родители просили открыть садики и пришкольные лагеря в школах – открыли. Но люди расслабились и решили: сделали послабления, можно не соблюдать рекомендации. Это не так. Если бы омичи не вели себя так легкомысленно, то мы бы не видели такой картины по заболеваемости, как сейчас. Маски в закрытых помещениях носить надо обязательно. Сейчас в общественном транспорте практически никто их не надевает. При этом сказать, что ситуация спокойная нельзя, положение напряженное. Если будет угроза реального прироста зараженных, ограничения придется вернуть.

Также главный санитарный врач региона уточнил, когда можно будет снять вообще все ограничительные меры. Для этого показатель заболеваемости должен достичь отметки в 0,5 и неуклонно идти вниз. Сейчас он выше единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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