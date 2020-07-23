2020-07-23T10:15:19+03:00
Происшествия

Омский насильник, напавший на 16-летнюю девушку, работал дворником и сидел в тюрьме половину жизни

Извращенца выследили по камерам наблюдения
Станислав МУХИН
Поделиться:
Извращенец уже задержан.Извращенец уже задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С заявлением о нападении на 16-летнюю внучку в полицию обратилась 55-летняя омичка. Она пояснила: отморозок пытался изнасиловать девушку в районе улицы Черноморская. Она шла в гости к бабушке, когда сзади на нее набросился мужчина. Он повалил ее на земли и пытался изнасиловать. Однако задуманное извращенец сделать не успел и скрылся с места преступления в сторону гаражей по улице 24-я Линия.

По камерам полиция быстро вышла на след отморозка. Насильником оказался 45-летний омич. Его задержали на Старой Московке в момент, когда он подметал улицу. Извращенцем оказался местный дворник, ранее трижды судимый. Почти 20 лет своей жизни он провел за решеткой и освободился лишь в феврале прошлого года. На мужчину уже завели уголовное дело.

- Свою одежду, в которой он совершил преступление в отношении несовершеннолетней, мужчина спрятал в подвале, где хранил необходимый для работы инвентарь, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несмотря на сложности дистанционной подготовки, в Омске увеличилось число стобалльников по ЕГЭ
За неделю еще 25 омичей оштрафовали за нарушение масочного режима
Омский насильник, напавший на 16-летнюю девушку, работал дворником и сидел в тюрьме половину жизни
Север Омской области атакуют гигантские змеи
В мэрии объяснили установку разбитых вазонов в сквере Молодоженов заботой об омичах
На видео попали последствия чудовищной аварии с двумя погибшими под Омском
В омской мэрии выбросы асфальтового завода, оштрафованного за загрязнение воздуха, назвали незначительными
В Омске прохожий надругался над 15-летней девушкой
«Двоих парней чудом спасли, девушку до сих пор ищут»: На Иртыше в Омске произошло очередное ЧП
В Омске машина сбила 9-летнего ребенка на велосипеде
Из омской больницы уволился очередной главврач
Омский Следственный комитет назвали одним из лучших по стране
Владельцу предприятия под Омском грозит уголовное дело из-за выбросов
Приговор омским чиновникам Гребенщикову и Масану оставили без изменения
В Омске стало известно о закрытии сети гипермаркетов «НоваТор»
В Омской области за сутки прибавилось 118 зараженных коронавирусом
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с киосками на детской площадке
Росприроднадзор не выявил превышений выбросов сероводорода омским водоканалом
Соцсети: В Омске взорвался банкомат
«Сейчас задача выявить виновников»: Губернатор пообещал восстановить подачу воды в омские села, где объявили режим ЧС
В Омске очевидцы устроили погоню за виновником ДТП
Омичи пожаловались на Пушкинское кладбище, заваленное мусором
Стала известна десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области