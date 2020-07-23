Омский насильник, напавший на 16-летнюю девушку, работал дворником и сидел в тюрьме половину жизни
С заявлением о нападении на 16-летнюю внучку в полицию обратилась 55-летняя омичка. Она пояснила: отморозок пытался изнасиловать девушку в районе улицы Черноморская. Она шла в гости к бабушке, когда сзади на нее набросился мужчина. Он повалил ее на земли и пытался изнасиловать. Однако задуманное извращенец сделать не успел и скрылся с места преступления в сторону гаражей по улице 24-я Линия.
По камерам полиция быстро вышла на след отморозка. Насильником оказался 45-летний омич. Его задержали на Старой Московке в момент, когда он подметал улицу. Извращенцем оказался местный дворник, ранее трижды судимый. Почти 20 лет своей жизни он провел за решеткой и освободился лишь в феврале прошлого года. На мужчину уже завели уголовное дело.
- Свою одежду, в которой он совершил преступление в отношении несовершеннолетней, мужчина спрятал в подвале, где хранил необходимый для работы инвентарь, - рассказали в пресс-службе омской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU