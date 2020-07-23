В Омске прохожий надругался над 15-летней девушкой
Извращенец напал на нее прямо на улице
По фактам случившегося начали проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сразу два ЧП случились накануне в Центральном округе Омска.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК, на 15-летнюю девочку прямо на улице напал взрослый извращенец. Он совершил с подростком действия сексуального характера. Все произошло в районе 20-й Линии.
Второй аналогичный инцидент произошел в этот же день. На омичу напал мужчина и изнасиловал ее.
Обоих отморозков уже задержали, с ними проводятся следственные действия. Сообщается, что эти два тяжких преступления никак друг с другом не связаны. По фактам случившегося начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU