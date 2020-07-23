В омской мэрии выбросы асфальтового завода, оштрафованного за загрязнение воздуха, назвали незначительными
В Омске сразу два асфальтовых завода оштрафовали за вредные выбросы - частное предприятие в поселке Горячий Ключ и муниципальный завод на проспекте Мира. Причем на частное предприятие минприроды передало материалы в следком, а муниципальное - лишь оштрафовали. Ситуацию с муниципальным заводом прокомментировали в мэрии. Там выбросы от его деятельности назвали незначительными.
- По протоколу испытаний промышленных выбросов (составленного на основе отбора проб воздуха на территории асфальтобетонного завода Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора), зафиксированы незначительные выбросы загрязняющих веществ, в пределах установленных нормативов, - прокомментировали в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU