2020-07-23T08:10:05+03:00
Общество

В омской мэрии выбросы асфальтового завода, оштрафованного за загрязнение воздуха, назвали незначительными

Омичи жалуются на невыносимый запах в городе почти каждый день
Станислав МУХИН
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На асфальтовый завод жители жаловались неоднократно.На асфальтовый завод жители жаловались неоднократно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске сразу два асфальтовых завода оштрафовали за вредные выбросы - частное предприятие в поселке Горячий Ключ и муниципальный завод на проспекте Мира. Причем на частное предприятие минприроды передало материалы в следком, а муниципальное - лишь оштрафовали. Ситуацию с муниципальным заводом прокомментировали в мэрии. Там выбросы от его деятельности назвали незначительными.

- По протоколу испытаний промышленных выбросов (составленного на основе отбора проб воздуха на территории асфальтобетонного завода Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора), зафиксированы незначительные выбросы загрязняющих веществ, в пределах установленных нормативов, - прокомментировали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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