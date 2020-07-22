Владельцу предприятия под Омском грозит уголовное дело из-за выбросов

22 Июль 2020 2020-07-22T14:50:27+03:00

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Уголовное дело грозит владельцу асфальтового завода в поселке Горячий Ключ Омского района. Завершена внеплановая выездная проверка деятельности предприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства. Предприятие бизнесмена Айка Петросяна неоднократно привлекало внимание минприроды. На вредные выбросы от асфальтового завода часто жаловались местные жители.

- В ходе проверки произведен отбор проб промышленных выбросов в атмосферный воздух от асфальтосмесительной установки. Отбор проб показал превышение фактического количества выбрасываемых загрязняющих веществ: бенз(а)пирена, оксида углерода и взвешенных веществ, - рассказали в пресс-службе омского правительства.

По фактам нарушения составлены протоколы, на основании которых предприятие оштрафуют. Помимо этого руководство должно устранить нарушения. А минприроды передало материалы дела в правоохранительные органы. Предпринимателю может грозить уголовное дело по статье 251 "Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха". Следственный комитет проводит проверку.

Накануне минприроды региона провело внеплановое совещание с представителями Управления РосприроднадзораФото: пресс-служба правительства Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU