Омский Следственный комитет назвали одним из лучших по стране

22 Июль 2020 2020-07-22T14:45:32+03:00

Во время оперативного совещания ее оценил глава федерального ведомства Александр Бастрыкин

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

На совещании обсуждалось состояние работы по применению криминалистической техники следственными органами СК России, а также актуальные вопросы повышения квалификации следователей и руководителей следственных подразделений.

– Большая часть следственных органов эффективно использует весь арсенал имеющейся криминалистической и специальной техники. Наиболее успешно в прошлом году она применялась в следственных подразделениях по Брянской, Ленинградской, Омской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Оренбургской, Астраханской, Смоленской, Мурманской, Тюменской областям, Приморскому и Алтайскому краям, а также Ямало-Ненецкому автономному округу, – сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В рамках совещания глава ведомства также заслушал доклады руководителей следственных подразделений по резонансным происшествиям, ход следствия по отдельным преступлениям и дал необходимые указания.

ИСТОЧНИК KP.RU