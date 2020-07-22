2020-07-22T12:52:20+03:00
Общество

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с киосками на детской площадке

Там пообещали взять ситуацию на контроль
Анна МИКУЛА
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Фото: gorod55.ruФото: gorod55.ru
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Напомним, жители нового микрорайона «Кузьминки» пожаловались, что на площадке, где играли их дети предприниматель установил громоздкие киоски. Люди обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации.

Жалобу оперативно прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В официальном ответе говорится, что администрацией округа проводится проверка по ситуации, связанной с размещением НТО в микрорайоне «Кузьминки». Специалистами окружной администрации направлены несколько запросов:

– в отдел государственного пожарного надзора по Кировскому округу города Омска для проверки соблюдения противопожарных норм при размещении НТО;

– в Роспотребнадзор для проверки санитарных норм и правил;

– в ГИБДД для проверки организации подвоза и разгрузки товаров.

Дополнительно сообщается, что участок, на котором размещено НТО находится в собственности предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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