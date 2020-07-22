В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с киосками на детской площадке
Напомним, жители нового микрорайона «Кузьминки» пожаловались, что на площадке, где играли их дети предприниматель установил громоздкие киоски. Люди обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации.
Жалобу оперативно прокомментировали в пресс-службе мэрии.
В официальном ответе говорится, что администрацией округа проводится проверка по ситуации, связанной с размещением НТО в микрорайоне «Кузьминки». Специалистами окружной администрации направлены несколько запросов:
– в отдел государственного пожарного надзора по Кировскому округу города Омска для проверки соблюдения противопожарных норм при размещении НТО;
– в Роспотребнадзор для проверки санитарных норм и правил;
– в ГИБДД для проверки организации подвоза и разгрузки товаров.
Дополнительно сообщается, что участок, на котором размещено НТО находится в собственности предпринимателя.
ИСТОЧНИК KP.RU