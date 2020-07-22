В Омске на детскую площадку поставили киоски
Жители нового микрорайона «Кузьминки» пожаловались, что без согласования с ними у них отобрали часть двора. На участок детской площадки, где зимой ребятня каталась с горки, поставили киоски.
– Некорректное отношение к жителям микрорайона. Исподтишка строить эти киоски – хамство, – цитирует возмущенных жильцов «Город55». – Мне нравится проект, и воплощение наверняка тоже будет на высоком уровне. Но здесь вопрос в том, что изначально по проекту этого не было и жителей близлежащих домов никто не предупредил.
Павильоны еще толком даже не установлены, а их владелец уже разместил в интернете объявление о сдаче их в аренду.
ИСТОЧНИК KP.RU