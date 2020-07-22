2020-07-22T08:05:52+03:00
Общество

В Омске на детскую площадку поставили киоски

Местные жители негодуют
Анна МИКУЛА
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Фото: gorod55.ruФото: gorod55.ru
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Жители нового микрорайона «Кузьминки» пожаловались, что без согласования с ними у них отобрали часть двора. На участок детской площадки, где зимой ребятня каталась с горки, поставили киоски.

– Некорректное отношение к жителям микрорайона. Исподтишка строить эти киоски – хамство, – цитирует возмущенных жильцов «Город55». – Мне нравится проект, и воплощение наверняка тоже будет на высоком уровне. Но здесь вопрос в том, что изначально по проекту этого не было и жителей близлежащих домов никто не предупредил.

Павильоны еще толком даже не установлены, а их владелец уже разместил в интернете объявление о сдаче их в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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