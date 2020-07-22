2020-07-22T09:58:34+03:00
Общество

В Омске оштрафовали предприятие, травившее жителей выбросами

Оно расположено на проспекте Мира
Станислав МУХИН
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На асфальтовый завод много раз жаловались жители Нефтяников.На асфальтовый завод много раз жаловались жители Нефтяников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После выволочки губернатора Александра Буркова еще одно омское предприятие оштрафовали за вредные выбросы. Об этом сообщили в региональном минприроды. На этот раз накажут асфальтовый завод Управления дорожного хозяйства на проспекте Мира. Предприятие неоднократно ловили на превышении в выбросах вредных веществ.

- При проведении внеплановой проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части несоблюдения правил эксплуатации установок очистки газа, и не предоставление данных о проведении производственного экологического контроля установленных нормативов выбросов от стационарных источников за 2019 год, - рассказала в омском минприроды.

Предприятие оштрафуют на сумму от 20 до 100 тысяч. После чего оно продолжит свою работу под боком у жителей Нефтяников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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