В Омске оштрафовали предприятие, травившее жителей выбросами

22 Июль 2020 2020-07-22T09:58:34+03:00

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После выволочки губернатора Александра Буркова еще одно омское предприятие оштрафовали за вредные выбросы. Об этом сообщили в региональном минприроды. На этот раз накажут асфальтовый завод Управления дорожного хозяйства на проспекте Мира. Предприятие неоднократно ловили на превышении в выбросах вредных веществ.

- При проведении внеплановой проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части несоблюдения правил эксплуатации установок очистки газа, и не предоставление данных о проведении производственного экологического контроля установленных нормативов выбросов от стационарных источников за 2019 год, - рассказала в омском минприроды.

Предприятие оштрафуют на сумму от 20 до 100 тысяч. После чего оно продолжит свою работу под боком у жителей Нефтяников.

ИСТОЧНИК KP.RU