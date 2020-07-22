В Омске оштрафовали предприятие, травившее жителей выбросами
После выволочки губернатора Александра Буркова еще одно омское предприятие оштрафовали за вредные выбросы. Об этом сообщили в региональном минприроды. На этот раз накажут асфальтовый завод Управления дорожного хозяйства на проспекте Мира. Предприятие неоднократно ловили на превышении в выбросах вредных веществ.
- При проведении внеплановой проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части несоблюдения правил эксплуатации установок очистки газа, и не предоставление данных о проведении производственного экологического контроля установленных нормативов выбросов от стационарных источников за 2019 год, - рассказала в омском минприроды.
Предприятие оштрафуют на сумму от 20 до 100 тысяч. После чего оно продолжит свою работу под боком у жителей Нефтяников.
ИСТОЧНИК KP.RU