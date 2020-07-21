«Минприроды бездействует! Где уголовные дела?»: После жалоб омичей на выбросы губернатор устроил показательную порку министру экологии

Весь июнь и июль жители Омска настойчиво жаловались на постоянную вонь в городе и выбросы. Раз за разом метеорологи и минприроды констатировали: превышения по вредным веществам есть. В воздухе находили целый букет всего: формальдегид, угарный газ, бензол, фенол, сероводород. Эти элементы горожане уже научились определять по запаху не хуже специальных лабораторий.

Но через день все повторялось, а виновника, который травит миллионный город так и не называли. И многие жители уверены: их и не пытались искать.

То ли губернатор почитал соцсети, то ли ароматы из Нефтяников, Левого Берега и Октябрьского округа дошли до здания на Красном Пути, но Александр Бурков неожиданно решил заслушать отчет о работе минприроды. Министр Илья Лобов сообщил, что главным источником воздействия на чистоту воздуха в Омске является сероводород. Он испаряется с буферных прудов Советского округа за поселком Николаевка, куда десятилетиями складировали свои отходы сразу несколько предприятий. Среди них были Водоканал, ОНПЗ, несуществующий ныне завод моющих средств. Но министр почему-то сообщил, что материалы в правоохранительные органы переданы в отношении асфальтового завода в поселке Горячий ключ. Это предприятие тоже неоднократно превышало допустимые выбросы.

- Сероводород сейчас является основным, все остальное – сопутствующим. Это газ, который имеет порог чувствительности для человека на уровне 0,9 ПДК, а у нас фиксируется двукратное превышение по сероводороду [...] Главным источником воздействия сегодня на атмосферу Омска по сероводороду является Омскводоканал с площадки в северо-западном промышленном узле, рядом с буферными прудами. На этой неделе должна быть завершена проверка, за которой последуют указания федеральной надзорной службы, что необходимо делать предприятию, чтобы снизить воздействие на атмосферу, - доложил губернатору Илья Лобов.

Он же сообщил, что министерство провело встречу с Росприроднадзором и ОмГТУ, которым переданы все анализы атмосферного воздуха за прошедшие 2 недели. Они разработали алгоритм, благодаря которому с высокой степенью точности можно определить источник выбросов. Но все это жители Омска слушают не первый год. И наверняка губернатор тоже. Он остался недоволен работой минприроды и устроил Лобову показательную порку.

- Вопрос-то у меня один: как мы сейчас защитим своих граждан от постоянного ежедневного загрязнения воздуха? Что в итоге-то за две недели сделано? Две недели министерство бездействует! Какие уголовные дела возбуждены по конкретным руководителям конкретных предприятий? - возмутился губернатор Бурков. - Две недели видим картину и начинаем просто рассуждать – на это повлиять не можем и здесь тоже не можем. Вы на то и министр! Где решения конкретно, что и по какому предприятию нужно делать? Где введенный режим неблагоприятных метеоусловий – для сокращения выбросов наших промышленных предприятий в ситуации жаркой погоды и безветрия?

По словам главы региона, власть на то и существует, чтобы находить решения. Правда, закончилось все уже знакомыми сибирякам поручениями: Александр Бурков поручил в течение суток создать министерству дорожную карту по каждому из предприятий с вредными выбросами. Ведомство должно предложить вариант, как снизить их воздействие на экологию. А пока решения ищутся, омичи продолжают дышать все тем же воздухом.