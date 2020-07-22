Уже 54 умерших: Число жертв коронавируса в Омской области продолжает расти

22 Июль 2020 2020-07-22T09:03:52+03:00

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В областном минздраве снова обнародовали нерадостные данные. Ковид пока даже не думает отступать и продолжает распространяться по региону. По данным на вторник, 21 июля, в выявили 104 новых заразившихся. Они зарегистрированы в Омске и 15 районах области.

Также скончались еще двое пациентов с подтвержденным. В общей сложности на данный момент в регионе от COVID-19 умерли уже 54 человека. Сегодня этот скорбный список уже точно пополнится – накануне стало известно о смерти врача ГБ № 1 имени Кабанова Ергена Копина. Доктору было всего 43 года.

ИСТОЧНИК KP.RU