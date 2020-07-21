В ХК «Авангард» подтвердили вспышку коронавируса в команде

21 Июль 2020 2020-07-21T13:21:35+03:00

Скорее всего, омская команда теперь не будет принимать участия в предсезонных турнирах.

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Сегодня стало известно, что сразу у 20 человек из ХК "Авангард" выявили коронавирус. Об этом сообщал журналист издания "Спорт-Экспресс". В клубе выждали небольшую паузу и все-таки прокомментировали ситуацию. Там официально подтвердили вспышку COVID-19. Об этом через клубный Twitter сообщил генеральный менеджер "ястребов" Алексей Волков. Оказывается, заразились не только игроки, но и другие работники клуба.

- С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала, - сообщил генменеджер ХК "Авангард" Алексей Волков. - Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор.

Скорее всего, омская команда теперь не будет принимать участия в предсезонных турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU