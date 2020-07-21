2020-07-21T12:30:03+03:00
Спорт

СМИ: Вслед за Шумаковым коронавирус найден почти у 20 игроков «Авангарда»

Клуб это информацию пока никак не комментирует
Станислав МУХИН
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Накануне в расположение команды прибыл главный тренер Боб Хартли.Накануне в расположение команды прибыл главный тренер Боб Хартли.
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Появилась информация о массовой вспышке коронавируса среди игроков ХК "Авангард". Об этом сообщил журналист газеты "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко у себя в социальных сетях. По его информации, около 20 человек их омского клуба сдали положительный тест на COVID-19. На днях, как сообщает Шевченко, они будут сдавать повторные анализы. Как считает журналист, об участии "Авангарда" в предсезонных турнирах можно забыть.

В самом клубе эту информацию не комментируют. Добавим, что накануне коронавирус нашли у форварда Сергея Шумакова. Но тогда в омском клубе утверждали, что в тренировочном процессе он не участвовал и с другими хоккеистами не пересекался. На днях в расположение "Авангарда" из Канады прибыл и главный тренер Боб Хартли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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