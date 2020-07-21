2020-07-21T10:41:27+03:00
Спорт

Омский марафон в этом году все-таки отменили из-за коронавируса

А самый популярный забег на 3 км проведут онлайн
Анна МИКУЛА
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Самый массовый забег на 3 км в этом году пройдет онлайн. Фото: группа «Сибирский международный марафон»Самый массовый забег на 3 км в этом году пройдет онлайн. Фото: группа «Сибирский международный марафон»Фото: vk.com
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Накануне прошло очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. Из-за продолжающегося роста заболеваемости решено не переходить на третий этап ослабления режима полной готовности.

Также определена и судьба Международного сибирского марафона. В этом году в Омске его уже точно проводить не будут. В пресс-службе облправительства сообщают, что точная дата, на которую переносится это спортивное событие, не известна. Ранее предлагалось провести его осенью. Но директор серии забегов SIM Константин Подбельский считает это нецелесообразным. На 20 сентября запланирован московский марафон, который в случае его проведения соберет ведущих легкоатлетов России и других стран. Проводить еще один забег в Омске не имеет смысла.

– SIM в этом году не будет, он пройдет через год, – заявил Подбельский в радиоэфире. – Но переноса на некие неопределенные сроки, конечно, не будет. Нас поймут любители бега. Событие было заявлено на конкретную дату, и все эти переносы не способствуют его популяризации.

Сообщается также, что самый популярный несостязательный забег на 3 км пока проведут в режиме онлайн. Всем его участникам выдадут форму.

Также стало известно об отмене в этом году шествия «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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