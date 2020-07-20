В Омске решили пока не переходить к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Завершилось заседание регионального оперштаба по коронавирусу при губернаторе Буркове. На нем приняли решение пока не переходить к третьему снятию ограничений режима полной готовности, который введен в нашем регионе с конца марта.
Такой итог заседания вполне предсказуем: в регионе фиксируются рекордные с начала пандемии цифры по новым зараженным. Ежесуточно добавляется более сотни новых пациентов. Кроме того, на данный момент от ковида скончались уже 52 местных жителя.
В областном правительстве пояснили, что прислушались к рекомендациям главы регионального Управления Роспотребнадзора Александра Криги.
Также в Омской области масочный режим продлили до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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