2020-07-20T14:44:09+03:00
Общество

В Омске решили пока не переходить к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Ситуация все еще остается очень напряженной
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Также в Омской области масочный режим продлили до 1 сентября.Также в Омской области масочный режим продлили до 1 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Завершилось заседание регионального оперштаба по коронавирусу при губернаторе Буркове. На нем приняли решение пока не переходить к третьему снятию ограничений режима полной готовности, который введен в нашем регионе с конца марта.

Такой итог заседания вполне предсказуем: в регионе фиксируются рекордные с начала пандемии цифры по новым зараженным. Ежесуточно добавляется более сотни новых пациентов. Кроме того, на данный момент от ковида скончались уже 52 местных жителя.

В областном правительстве пояснили, что прислушались к рекомендациям главы регионального Управления Роспотребнадзора Александра Криги.

Также в Омской области масочный режим продлили до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Омской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске решили пока не переходить к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Масочный режим в Омской области продлили сразу до 1 сентября
Областные чиновники объяснили, почему исилькульцы вынуждены сидеть без питьевой воды в +36
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Ленинском, Центральном и Советском округах
В Советском округе пройдет плановое отключение горячего водоснабжения
На видео попал потоп на дороге в центре Омска
В жутком столкновении двух фур погиб дальнобойщик из Омска
«Пламя под 6 метров»: На видео попал масштабный пожар на свалке в Калачинске
В Омской области до сих пор не снижается прирост заразившихся коронавирусом
Появилось видео строительства «Арены Омск» с высоты птичьего полета
«Просто море в центре города»: Первый же недолгий дождь затопил улицы Омска
Куда пойти учиться в Омске?
Пять основных «НЕ» в работе медиатора.
Домашний адрес - природная здравница
Спасатели приходят на помощь
Онлайн сервисы для абитуриентов
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Омичка оказалась женой иностранца, которого никогда в жизни не видела
«Из воды вылез водолаз и попросил убрать детей»: Из озера в парке 30-летия ВЛКСМ вытащили тело утонувшего омича
«Без спины осталась»: омичка пожаловалась на жуткую кровать в роддоме
Омич освободился из колонии, где сидел за убийство, напал на прохожего с кирпичом
Компания «Омск РТС» подарит сертификаты на оплату отопления «надежным управдомам»
В Омске женщина-водитель, выезжая с заправки, влетела в фуру и перевернула ее