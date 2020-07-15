2020-07-15T07:40:31+03:00
Происшествия

В минсельхозе назвали причину гибели сотни коров в Омской области

Трупы павших животных отправлены на утилизацию
Станислав МУХИН
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Трупы павших животных отправлены на утилизациюТрупы павших животных отправлены на утилизациюФото: ВКонтакте
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В одном из сел Азовского района в Омской области произошла массовая гибель почти 100 голов коров. Информация об этом появилась в социальных сетях. Местные жители опубликовали фото, на котором туши животных лежат в поле. Фермеры предполагают, что причиной гибели скота стала некачественная вода.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области уже прокомментировали ситуацию и рассказали, почему случился массовый падеж животных.

- В 13 июля в СПК «Пришиб» Азовского района Омской области пало 94 головы коров, место гибели животных было продезинфицировано. Установлено, что животные пили из бочки, где ранее находились химические вещества для обработки полей. Трупы павших животных отправлены на утилизацию в Кормиловский ветутилзавод, особо опасные болезни, в том числе «Сибирская язва» исключены сотрудниками ветеринарной службы, - рассказали в омском минсельхозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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