В Омской области ищут причины массовой гибели 100 коров

14 Июль 2020 2020-07-14T14:09:31+03:00

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Загадочная история в Азовском районе. Там в одном из сел произошла массовая гибель коров. Появилось видео очевидцев. На ролике видно, что около сотни голов лежат на земле. Все животные умерли в считанные часы и почти одновременно. Все случилось в деревне Сереброполье.

- Погибли 100 голов,представляете, - обреченно сообщает на видео автор ролика.

Что именно стало причиной гибели животных, непонятно. Но в комментариях местные жители предполагают, что коровы могли выпить воды из бочки, в которой раньше хранились ядовитые химикаты.

- Башня водоснабжения была сломана,сказали чтоб поили из бочек коров, но предупредили чтоб их промыли. Они этого не сделали, - говорит один из жителей, который в курсе ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU