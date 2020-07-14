2020-07-14T11:55:52+03:00
Общество

В Омской области от коронавируса умерли еще два пациента

Число жертв с начала пандемии уже достигло 46 человек
Станислав МУХИН
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В Омской области от коронавируса умерли еще два пациентаВ Омской области от коронавируса умерли еще два пациентаФото: Татьяна ЭЙХМАН
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Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Омской области. За последние сутки заразились 93 человека. Таким образом, общее количество заболевших составило уже 4 844.

- Территориальное распространение коронавирусной инфекции в Омской области: Омск – 73 новых случая заражения, Москаленский район – 5, Кормиловский, Марьяновский, Усть-Ишимский районы – по 3, Омский район – 2, по одному новому пациенту в Калачинском, Черлакском, Нововаршавском, Саргатском районах, - сообщили в омском минздраве.

Вылечились 46 омичей, однако за последние сутки двое пациентов скончались. Ранее сообщалось о пятерых скончавшихся от коронавируса в доме престарелых. Однако в минтруда эту информацию опровергли, заявив, что постояльцы геронтологического центра умерли от сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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