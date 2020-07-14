Минтруда: 5 постояльцев омского дома престарелых умерли не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний

14 Июль 2020 2020-07-14T08:34:38+03:00

В ведомстве сообщили, что пятеро постояльцев умерли в период с 1 по 10 июля

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Накануне в СМИ появилась информация о смерти пятерых постояльцев Нежинского геронтологического центра от коронавируса. Ранее там была обнаружена вспышка COVID-19. В минздраве ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что дом престарелых относится к минтруда. В ведомстве сайту "Комсомольская правда в Омске" ответили следующее:

- Мы не подтверждаем смерть пятерых постояльцев от коронавируса. Они умерли не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний. Надо понимать, что пациенты учреждения - люди пожилые, - ответили в омском минтруда.

Как выяснилось, 5 человек, о которых идет речь, умерли в период с 1 по 10 июля. На вопрос бывало ли такое в предыдущие месяцы до вспышки коронавируса, в ведомстве ответить затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU