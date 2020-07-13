Депутаты Омского горсовета выясняли, какие риски ждут «Тепловую компанию» при акционировании

13 Июль 2020 2020-07-13T15:05:42+03:00

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Сегодня, 13 июля, прошла вторая часть заседания комитета по финансово-бюджетным вопросам. Депутаты обсудили предстоящее в этом году акционирование «Тепловой компании». Такое решение уже приняли на пленарном заседании горсовета. Парламентарии внесли уточнение, что все 100% акций остаются у муниципалитета, распоряжаться ими можно будет только с разрешения горсовета.

Выступивший с отчетом замдиректора «Тепловой компании» Андрей Андрющенко рассказал, счета предприятия снова заморожены, разрыв между кредиторской и дебеторской задолженностью составляет на данный момент 467 млн рублей.

Дмитрий Лицкевич поинтересовался, когда будет завершена процедура инвентаризации и когда можно ознакомиться с проектом устава акционерного общества.

Андрей Андрющенко ответил, что передаточный акт подготовят 14 сентября, устав представят депутатам на ободрение 8 октября. Замдиректора департамента городского хозяйства уточнил, что сроки акционирования удалось сдвинуть с 18 на 1 декабря. Это позволит «Тепловой компании» заявиться в РЭК Омской области на целевую пятилетнюю производственную программу.

Чтобы разобраться в вопросе детально, председатель комитета Юрий Федотов пригласил поучаствовать в заседании специалиста из Новосибирска. Сергей Бухаров – эксперт, который имеет большой опыт управления издержками на энергетических предприятиях Новосибирска и Красноярска, рассказал, какие видит риски.

Проанализировав арбитражные дела «Тепловой компании», он пришел к выводу, что предприятие не платит по долгам вообще или платит только по решению суда. Уровень доверия к нему низкий. Все это не дает никакой гарантии, что после акционирования банки захотят его кредитовать. Также он поинтересовался, просчитывались ли перспективы развития хотя бы на год вперед, после того, как «Тепловая компания» станет акционерным обществом.

Андрей Андрющенко затруднился ответить на этот вопрос.

Также Сергей Бухаров предостерег, что с учетом заложенных 5% предпринимательской прибыли при акционировании есть серьезная опасность не уложиться в рамки установленного сейчас предельного тарифа. И эта нагрузка может лечь на плечи простых горожан.

– Это лучше предусмотреть сейчас, чтобы потом не было поздно, – считает эксперт. – Иначе придется компенсировать расходы в сотню миллионов рублей. Для бюджета Омска эта сумма неподъемная, Омская область тоже, думаю будет не рада такой нагрузке. Единственный выход, который я вижу – искать надежного инвестора, имеющего опыт в области энергетики.

Юрий Федотов уточнил, что есть еще один вариант, но он почти неосуществим.

– Можно, конечно, предположить, что другие участники – «Омск РТС» и ТГК-11 – почему-то согласятся перераспределить средства общего котла в пользу «Тепловой компании». Но это из области утопии, потому что никто добровольно от прибыли не откажется. А если такое перераспределение сделает РЭК, то они могут обратиться в УФАС и в суд и с легкостью выиграть эти дела, – пояснил Юрий Николаевич.

Члены комитета обеспокоены предстоящим процессом, поэтому проголосовали за предложение обратиться к мэру с просьбой включить их в рабочую группу по оздоровлению «Тепловой компании», как было при акционировании «Омскэлектро». А депутат Дмитрий Лицкевич внес предложение включить представителей горсовета также в ревизионную комиссию и будущий совет директоров акционерного общества. Это позволит контролировать ситуацию на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU