2020-07-13T09:20:06+03:00
Общество

Депутат Омского горсовета помогла устроить праздник для юного омича

Из-за тяжелого заболевания Саша Афонин прикован к инвалидной коляске
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Особенно Саше понравился баян. Мальчик даже захотел научиться на нем играть.Особенно Саше понравился баян. Мальчик даже захотел научиться на нем играть.Фото: Анна МИКУЛА
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Елена Афонина вместе со своим 16-летним сыном Сашей, страдающим ДЦП, оказались в полной изоляции из-за ситуации с пандемией коронавируса. Чтобы не заразить тяжелобольного мальчика, их не могли навешать даже волонтеры. Праздничный концерт, который устроили ребята из отряда «Свет», по сути, стал для семьи первым выходом в свет после долгого заточения.

Саше как настоящему мальчишке особенно понравилась рогатка, из которой так весело стрелять. Фото: Анна МИКУЛА

Саше как настоящему мальчишке особенно понравилась рогатка, из которой так весело стрелять.Фото: Анна МИКУЛА

Своего главного зрителя артисты ждали с плакатом «Саша, мы тебя любим!». Фото: Анна МИКУЛА

Своего главного зрителя артисты ждали с плакатом «Саша, мы тебя любим!».Фото: Анна МИКУЛА

Такой праздник стал возможен благодаря инициативе депутата Омского горсовета Светланы Студеникиной. В Музыкально-педагогическом колледже, который она возглавляет, уже более 10 лет работает волонтерский отряд «Свет». Как выяснилось, он состоит не только из учащихся, но даже и из выпускников, которые продолжают участвовать в многочисленных добрых делах.

– У нас есть несколько направлений. В том числе помогаем ветеранам Великой Отечественной войны. 75-летию Победы мы создали их фотогалерею, которую можно посмотреть на сайте нашего колледжа, – рассказала Светлана Студеникина. – В этом году на 9 Мая ребята сами вызвались отмыть подъезды фронтовиков. Я сначала думала, что энтузиазма хватит ненадолго – все-таки масштабы совсем другие, чем в квартире. Но они меня приятно удивили и полностью привели в порядок подъезд даже в 9-этажке. Также мы посещаем больницы, где лежат тяжелобольные пациенты. И третье направление – это праздники для таких детей, как Саша. Сегодня я предупредила ребят: если вы не готовы, не надо ничего пока делать. Все-таки еще сохраняется напряженная обстановка с пандемией. Но они очень хотели порадовать мальчика, и мы все-таки решили устроить для него концерт с соблюдением всех мер безопасности.

Волонтеры отряда «Свет» спели вместе с Сашей песни из любимых мультфильмов. Фото: Анна МИКУЛА

Волонтеры отряда «Свет» спели вместе с Сашей песни из любимых мультфильмов.Фото: Анна МИКУЛА

Свое мастерство продемонстрировали юные скипперы. Фото: Анна МИКУЛА

Свое мастерство продемонстрировали юные скипперы.Фото: Анна МИКУЛА

В сквере напротив мэрии для семьи Афониных выступили юные спортсмены из школы скиппинга. Они показали, какие невероятные трюки можно делать с обычной скакалкой. Саша с интересом наблюдал за представлением и хлопал в такт музыке.

– Мы просидели на карантине всего несколько месяцев и уже жалуемся, что это было невыносимо. А Саша так живет всю свою жизнь, – рассказывает руководитель школы скиппинга «Омка» Иван Степанюк. – Мы с ребятами прониклись этой мыслью, и, конечно, с большим удовольствием согласились выступить для него.

Также для Саши устроили целое представление с оркестром и песнями из мультфильмов. Концерт получился интерактивным – главному зрителю праздника тоже дали попробовать свои силы и предложили поиграть на трещотке и ложках. Но настоящий восторг у мальчика вызвал клоун, который пришел выступать с большим зеленым чемоданом, внутри которого оказались сюрпризы и подарки.

Маленькая девочка подарила Саше куклу, которую смастерила сама. Фото: Анна МИКУЛА

Маленькая девочка подарила Саше куклу, которую смастерила сама.Фото: Анна МИКУЛА

– Я бывший студент колледжа, работал в образовании, сейчас – в интернате для людей с ограниченными возможностями. Всю жизнь мечтал быть клоуном, а тут узнаю, что как раз он и нужен для волонтерского отряда, – рассказывает Евгений Пфаненштыль. – Я согласился и теперь с большим удовольствием выступаю перед детьми. Мне приятно видеть, как они радуются моему появлению.

Как выяснилось, Саша Афонин питает особую слабость к музыкальным инструментам. Во время прошлого концерта в честь его дня рождения он заинтересовался гитарой и даже взял несколько уроков игры на ней. В этот раз внимание подростка привлек баян, который он также захотел освоить.

Светлана Студеникина вручила Саше диплом, что он теперь настоящий художник. Вместе с ребятами из отряда «Свет» он создал целый мультфильм. Фото: Анна МИКУЛА

Светлана Студеникина вручила Саше диплом, что он теперь настоящий художник. Вместе с ребятами из отряда «Свет» он создал целый мультфильм.Фото: Анна МИКУЛА

– Вы даже не представляете, насколько это важное событие для нас! – поделилась впечатлениями Елена Афонина. – Мы начали готовиться к этому концерту еще накануне. И вот сейчас я вижу, как счастлив мой ребенок. Впечатлений у него уже набралось на неделю вперед!

Добавим, что семья Афониных – давние друзья отряда «Свет». Волонтеры проводят вместе с мальчиком праздники и даже создали мультфильм, соавтором которого стал Саша.

Праздник для семьи Афониных устроили в сквере имени Дзержинского. Фото: Анна МИКУЛА

Праздник для семьи Афониных устроили в сквере имени Дзержинского.Фото: Анна МИКУЛА

ИСТОЧНИК KP.RU

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