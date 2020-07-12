В Омске в помощь терапевтам заработает консультационный центр по вопросам коронавируса

12 Июль 2020 2020-07-12T07:59:14+03:00

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В ближайшее время в Омске заработает консультативный центр по коронавирусной инфекции. Он будет направлен на помощь врачам-терапевтам, которые смогут задать вопросы по этой опасной болезни. Центр уже в ближайшие дни начнет принимать звонки медиков. С инициативой запуска консультационного центра выступил минздрав омской области. Сейчас в ведомстве проводятся последние консультации с медицинским университетом по согласованию формата работы.

- Мы находимся в постоянном взаимодействии, - говорит ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан. - Сегодня наши клиницисты готовы делиться опытом с коллегами, помогать терапевтам, у которых есть вопросы по назначению препаратов, по ведению пациентов с коронавирусом на дому. Есть методические рекомендации, разработан емкий алгоритм действий, который будет предоставлен всем учреждениям амбулаторно-поликлинического звена.

Министр омского здравоохранения уверена в необходимости такого консультационного центра для медиков. Она уверена: он поможет снять многие вопросы при постановке диагнозов. Ирина Солдатова подчеркивает необходимость расширения кругозора омских медиков.

- Врач не должен бояться принимать решения. Если врач из какой то больницы, из ЦРБ или на участке вышел и сомневается нужна госпитализация или нет, нужны такие-то препараты или нет – будет возможность согласовать схему лечения, посоветоваться с экспертами. Нам нужно снять напряжение в обществе, - сказала Ирина Солдатова. Не нужно стремиться на госпитализацию, когда у человека незначительные симптомы ОРВИ. У него дома вируса в десятки раз меньше, чем в стационаре. Это вопрос скорейшего выздоровления, возвращения к нормальной жизни. Госпитализация показана, когда человек с патологиями, когда ему нужна специализированная помощь.

Ирина Солдатова уверена: не нужно стремиться на госпитализацию, когда у человека незначительные симптомы ОРВИФото: пресс-служба правительства Омской области

Министр подчеркнула: в регионе нет недостатка в коечном фонде и обеспечении аппаратами ИВЛ. Созданы запасы лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU