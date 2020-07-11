Омская служба скорой помощи получила 11 новых машин

11 Июль 2020 2020-07-11T11:18:28+03:00

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Новые машины для службы скорой помощи поступили в Омске. Спецавтомобили уже прошли регистрационную процедуру. Они добавятся к тем ста машинам, которые обслуживают жителей сейчас. Известно, что все новые автомобили произведены в России: это 2 автомобиля "Форд", 2 - на базе "УаЗ-Патриот" и 7 "Газель - Некст". Глава омского минздрава Ирина Солдатова уже заявила, что это большое подспорье для здравоохранения региона.

- Ежедневно на линию выходит порядка 80-90 машин, - рассказала министр здравоохранения Ирина Солдатова. — Часть из них обслуживает вызовы по коронавирусу, остальные заняты в обычной каждодневной работе, которую никто не отменял: это травмы, это ДТП, сердечно-сосудистые заболевания, вызовы к детишкам и так далее. Безусловно, 11 новых машин, приобретенных за счет федерального бюджета — большое подспорье.

Кроме того, минздрав ввел еще один аппарат КТ для работы по диагностике коронавируса. А неделю назад в Омске в борьбу с пандемией подключили еще одну городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU