В Омской области для врачей закупили средства индивидуальной защиты

10 Июль 2020 2020-07-10T13:13:03+03:00

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Общественные организации подготовили гуманитарную помощь для омских медиков. Сегодня им передали средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции: 11 000 костюмов, 1 100 масок, 26 000 респираторов, 1000 защитных очков. Все они поступил в семь омских больниц, работники которых борются с распространением COVID-19: Инфекционная больница № 1, ГБ № 11, Родильный дом № 4, Детская областная больница, Детская городская больница № 3, БСМП № 2, МСЧ № 4, КМХЦ.

Как сообщает пресс-служба омского правительства, инициативу проявили Общероссийский народный фронт и общественное движение «Волонтеры-медики». Координатором выступил Омский государственный медицинский университет. Сформировать перечень медучреждений, которым особенно необходимы средства индивидуальной защиты, помогли в министерстве здравоохранения Омской области.

- Сегодня свежий глоток воздуха, опять небольшой праздник для наших медиков, потому что мы получили дополнительную благотворительную помощь и очень здорово, что такие посылки добра приходят от общественных организаций, от предприятий, от неравнодушных людей. Мы получили сегодня 11 000 костюмов, 26 000 респираторов, маски, защитные очки. Все то, что позволяет нашим медикам и докторам ходить в «красные» зоны и чувствовать себя безопасно. А если мы защищаем их здоровье, значит они завтра спасут тысячи жизней, - сказала глава омского минздрава Ирина Солдатова.

По ее словам, только вместе можно победить опасную болезнь. И хорошая тенденция, что врачи, жители и общественность едины в этой борьбе. Этого же мнения придерживается и ректор Омского медицинского университета Мария Ливзан.

Перечень получателей помощи был сформирован Министерством здравоохранения Омской области.Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Медицинский университет включился в борьбу с коронавирусной инфекцией на этапе подготовки специалистов, обучения их новым навыкам, которые потребовались, - сказала она. - Плюс, это огромная волонтерская помощь наших студентов. И еще один важный шаг. Более 30 тысяч средств индивидуальной защиты передано нашим медицинским организациям. Мы очень надеемся и верим, что с получением этих средств, наша работа будет еще более эффективной и безопасной.

Сами врачи уже поблагодарили общественность за такую заботу и внимание.

- В больницах есть здания, есть оборудование, но, самое главное, в больницах есть персонал, наши врачи, наши медсестры – вот герои сегодняшнего дня, и ради них все это делается. Здоровья вам, уважаемые коллеги! Будет здоровье у нас - будет здоровье у наших пациентов, - подчеркнул главврач БСМП № 2 Олег Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU