Госпиталь Минобороны в Омске начнет принимать больных коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T10:45:57+03:00

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Очень странная ситуация складывается с госпиталем Министерства обороны в Омске. Его, напомним, ударными темпами строили весной. И возвели всего за 2 месяца и сдали в мае. Однако долгое время госпиталь, построенный специально для больных коронавиурсом, пациентов не принимал. И это, несмотря на переполненные больницы - каждую неделю под COVID-19 в Омске переводят все новые и новые больницы.

В Минобороны буквально на днях заявили: госпиталь работает, в нем находятся 40 пациентов. Однако сегодня на Заседании ЗакСобрания министр Ирина Солдатова заявила: омичей с коронавирусом госпиталь начнет принимать со следующей недели. Разрешение на это получено лишь на днях.

- Он оснащен, готово к работе, аппараты КТ, ИВЛ есть. Сейчас там находятся ведомственные пациенты. Минздрав получил согласование минобороны на госпитализацию гражданских лиц и наших жителей. Начало работы госпиталя запланировано на следующую неделю, - сказала глава омского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU