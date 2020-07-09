2020-07-09T07:04:27+03:00
Общество

В Омске содержание сероводорода превысило норму в 22 раза

В городе снова зафиксировали выбросы
Станислав МУХИН
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В июне омичи жаловались на выбросы чуть ли не каждую неделю.В июне омичи жаловались на выбросы чуть ли не каждую неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Появились данные мониторинга о состоянии воздуха в небе над Омском. Ничего принципиально нового из него жители не узнали, но все же есть некоторые детали. Было 14 дней неблагоприятных метеоусловий, когда воздух не рассеивал вредные примеси. Почти в каждый из этих дней жители Омска жаловались на неприятный запах и выбросы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра было взято более 6 000 проб воздуха за июнь.

При этом превышения по вредным примесям были зафиксированы трижды - в Советском и Октябрьском округах. В одном случае содержание по хлороводороду превысило норму в 10 раз, а в конце месяца обнаружили превышение по сероводороду в 22 раза.

Виновников традиционно так никто и не назвал. Зато на днях стало известно, что региональное правительство подало иск в суд с требованием о частичной приостановке работы завода "Омский каучук".

ИСТОЧНИК KP.RU

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