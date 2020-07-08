2020-07-08T12:10:41+03:00
Общество

Работу «Омского каучука» могут частично приостановить из-за вредных выбросов

Кроме того, по той же причине решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении асфальтобетонного завода
Анна МИКУЛА
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Омичи периодически жалуются на удушающий запах выбросов в городе.Омичи периодически жалуются на удушающий запах выбросов в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичи снова жалуются на невыносимую химическую вонь в городе. Особенно удушливым запах был в ночь на 5 июля. Впрочем, сейчас горожанам, наверное, проще назвать те дни, когда воздух на улице был относительно чистым.

Губернатор Бурков коснулся этой проблемы на своей странице в Instagram. Он отметил, что превышение допустимых концентрации вредных веществ остается однои из главных проблем нашего города.

– Сегодня ведутся проверки на 8 крупных предприятиях города, – рассказал подписчикам губернатор. – По итогам такои проверки уже возбуждены административные производства и отправлено исковое заявление в суд о приостановлении работы пяти установок ПАО «Омскии каучук». Сегодня, 7 июля, Минприроды Омскои области направило заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по фактам значительного превышения допустимых значении содержания вредных веществ (включая бензапирен в 43 раза) в выбросах асфальтобетонного завода в поселке Горячии ключ. Предприятие находится в зоне прямого воздеи ствия на город и продолжало работу несмотря на судебное решение о прекращении деятельности до устранения нарушении . Любое производство имеет значения предельно допустимои концентрации вредных веществ. Наша задача – контролировать соблюдение этих норм, чтобы обеспечить условия для комфортнои жизни наших граждан. Поэтому, если у нас будут появляться основания останавливать технологические процессы, мы будем добиваться совместно с Росприроднадзором и Природоохраннои прокуратурои .

Напомним, о проблемах с «Омским каучуком» упоминала еще приезжавшая в Омск с рабочим визитом глава Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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