2020-07-08T16:32:04+03:00
Общество

Льготную землю в Омской области теперь могут выкупить все собственники

Изменения в областной закон внесены по поручению губернатора Александр Буркова
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Изменения в областной закон внесены по поручению губернатора Александр Буркова.Изменения в областной закон внесены по поручению губернатора Александр Буркова.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Региональное правительство продлило до 1 января 2022 года сроки действия льготы по выкупу земельных участков в размере 10% кадастровой стоимости. Более того, теперь этим правом могут воспользоваться все собственники - граждане, предприниматели и некоммерческие организации.

Как рассказали в омском правительстве, ранее льготой могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Это касается участков из числа областной собственности и в составе неразграниченных земель под объектами недвижимости. Изменения в областной закон внесены по поручению губернатора Александр Буркова. Все это сделано в целях поддержки предпринимательства.

- На территории Российской Федерации это один из самых низких процентов выкупной стоимости земельных участков, - подчеркнул министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – Омская область на это пошла. Такая норма в регионе действует с прошлого года».

Льготную землю в Омской области теперь могут выкупить все собственники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Льготную землю в Омской области теперь могут выкупить все собственники.Фото: Иван МАКЕЕВ

Подать заявления о предоставлении земельного участка по льготной ставке предприниматели и другие категории собственников могут до 1 декабря 2021 года. Новые правила будут применяться также к правообладателям объектов недвижимости, обратившимся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность с 1 января 2019 года, в том числе заключившим договор купли-продажи на основании такого заявления.

Теперь воспользоваться льготой могут владельцы недвижимости, при условии его нахождения в собственности не менее трех лет. Важно условие: отсутствие долгов по платежам за земельный участок.

Отмечено, что изменения в областное законодательство были поддержаны экспертами, входящими в состав рабочей группы при Министерстве имущественных отношений Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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