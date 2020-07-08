Льготную землю в Омской области теперь могут выкупить все собственники
Региональное правительство продлило до 1 января 2022 года сроки действия льготы по выкупу земельных участков в размере 10% кадастровой стоимости. Более того, теперь этим правом могут воспользоваться все собственники - граждане, предприниматели и некоммерческие организации.
Как рассказали в омском правительстве, ранее льготой могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Это касается участков из числа областной собственности и в составе неразграниченных земель под объектами недвижимости. Изменения в областной закон внесены по поручению губернатора Александр Буркова. Все это сделано в целях поддержки предпринимательства.
- На территории Российской Федерации это один из самых низких процентов выкупной стоимости земельных участков, - подчеркнул министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – Омская область на это пошла. Такая норма в регионе действует с прошлого года».
Льготную землю в Омской области теперь могут выкупить все собственники.Фото: Иван МАКЕЕВ
Подать заявления о предоставлении земельного участка по льготной ставке предприниматели и другие категории собственников могут до 1 декабря 2021 года. Новые правила будут применяться также к правообладателям объектов недвижимости, обратившимся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность с 1 января 2019 года, в том числе заключившим договор купли-продажи на основании такого заявления.
Теперь воспользоваться льготой могут владельцы недвижимости, при условии его нахождения в собственности не менее трех лет. Важно условие: отсутствие долгов по платежам за земельный участок.
Отмечено, что изменения в областное законодательство были поддержаны экспертами, входящими в состав рабочей группы при Министерстве имущественных отношений Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU