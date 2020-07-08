В Советском парке появятся площадка-трансформер, место для выгула собак и колесо обозрения

8 Июль 2020 2020-07-08T13:55:51+03:00

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Сегодня, 8 июля, прошло заседание комитета по вопросам архитектуры и градостроительства. Депутаты обсудили планы по содержанию и развитию омских парков и скверов.

Особенный интерес у парламентариев вызвал Советский парк, где сейчас проводится второй этап реконструкции. В частности Владимир Казанин поинтересовался, запланировано ли восстановление лестницы, ведущей от центрального входа.

Выступавший с отчетом директор МУП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин рассказал, что в этом году денег на ремонт этого сооружения не хватило, но они готовят проект работ на 2021-й и надеются получить финансирование.

Зато уже этим летом существенно преобразится вторая часть парка. По замыслу авторов проекта сохранится его каскадная форма. Первую, верхнюю площадку привели в порядок в 2019 году. Сейчас занимаются нижней. Она задумана как площадь-трансформер. Летом там будут работать новые аттракционы, сухой цветной фонтан (конструкция не предусматривает чашу, струи бьют прямо из земли). Фонтан обещают сдать к 1 сентября, а вот покупку каруселей придется отложить на следующий год из-за финансовых трудностей после пандемии. Зимой на нижней площади Советского парка можно будет разбить снежный городок и установить елку.

Глава комитета по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования Дмитрий Лицкевич обратился к представителям мэрии с просьбой предоставить на следующее заседание концепцию развития парка и схему его разделения по функциональным зонам.

Депутат Инна Гомолко спросила, будет ли установлено в парке новое колесо обозрения.

Илья Очкин ответил, что это есть в плане, сейчас решается вопрос о месте его размещения.

Алексей Саяпин уточнил, предусмотрены ли проектами реконструкции омских парков площадки для выгула собак.

Очкин ответил, что в Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ такие места внесены в схему территорий. Их возьмет на баланс муниципалитет, который также будет отвечать там за уборку и утилизацию отходов. Сами площадки для выгула вынесены в отдаленные части парков, чтобы не создавать дискомфорт для остальных гуляющих.

Сергей Дроздов попросил предоставить депутатам отчет о расходах, которые муниципальные парки несут в последнее время из-за вынужденного простоя на время самоизоляции.

– Я так понимаю парки сейчас по-прежнему закрыты? Нам необходимо понимать, какие они сейчас несут расходы. Ведь потом это придется компенсировать из городского бюджета. Нам надо понимать, какая там ситуация, чтобы потом не пришлось их вдруг продавать в концессию, – предостерег Дроздов.

Владимир Казанин, в свою очередь, обратил внимание коллег на торговые объекты, продающие алкоголь возле входа в городские парки. Депутат запросил информацию, кто дал разрешение на их передачу в частную собственность. Также он предложил провести проверку законности работы таких точек.

Депутаты оставили вопрос на контроле в комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий ЛИЦКЕВИЧ:

– Советский парк для каждого жителя городка Нефтяников, и для меня в том числе, – это культовое место. Важно посмотреть концепцию его развития, узнать, что туда заложили авторы проекта. Насколько я знаю, есть очень интересные идеи реализации пространства, предложенные омскими студентами. Исторически в этом месте сложились несколько зон: центральный вход, аттракционы, спортивная площадка. Кроме того, там есть зона лесных насаждений. Эту рекреационную зону надо не только сохранить, но и дополнить. Но более предметно мы обо всем этом поговорим, когда получим документы от директора МУПа и подробно их изучим.

ИСТОЧНИК KP.RU