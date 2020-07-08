На рекультивацию мусорных полигонов Омск получит 5 миллиардов

8 Июль 2020 2020-07-08T10:08:49+03:00

По решению горсовета администрация должна рассчитать необходимое количество контейнеров и средства на них в частном секторе.

Депутаты горсовета заявили, что не получить эти средства и нее выполнить работу будет преступлением

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Проблемы мусорной реформы обсудили депутаты омского горсовета. Депутат Владимир Казанин поинтересовался, что власти планируют делать с полигонами. Очевидно, что их сейчас не хватает городу. Определенные подвижки в этом вопрос есть. Об этом рассказал представитель министерства природных ресурсов Александр Володев:

- Главный вопрос: что делать с четырьмя закрытыми полигонами в городе. Их надо рекультивировать. Есть федеральный проект «Чистая страна». По нему в 2022 мы должны рекультивировать 3 свалки и еще 3 с учетом Омской области – в 2023. Это большие федеральные деньги – 4-5 млрд. Мы должны до этого времени защитить проекты по Центральному и Советскому полигонам. В июле будут публичные слушания.

Известно, что на рекультвацию Кировского полигона выделят – 1,6 млрд, на Ленинский – 900 млн, на Центральный – 950 млн. и на Советский – 600 млн.

Сейчас же региональный оператор возит мусор на площадки временного накопления. Его он должен обрабатывать и увозить на конкретные полигоны. Но сейчас не совсем понятно, куда именно.

Депутаты горсовета и участники комитета пришли к выводу: если провалить и не выполнить эту работу по рекультивации и получению средства под нее – это станет преступлением. Таких денег нет ни в бюджете Омской области, ни в городской казне нет.

- Потерять эти деньги просто недопустимо! Нам нужна подробная информация о плане действия властей по решению проблем с полигонами, – отметил депутат Юрий Федотов.

Поинтересовался он у представителей регионального оператора, почему не заключаются договоры на вывоз мусора с нестационарными торговыми объектами.

- Мы заключаем, но санитарные площадки, куда они должны складировать свой мусор, принадлежат не нам: они в ведении УК или администрации. Зачастую окружные администрации возражают и против размещения новых площадок, - ответили в ООО «Магнит».

Подвел негласный итог обсуждению всех проблемных вопросов депутаты Юрий Козловский. Он пришел к выводу, что мусорная реформа проходит в регионе очень тяжело.

- Любая работа оценивается по результатам. Прошло полтора года: а проблем много. Мы собираемся и обсуждаем их, а вопросы-то не уходят. Что там решается? Что обсуждается? При этом платить мы стали больше и ответственности жильцам добавилась. За те же контейнеры теперь тоже отвечают люди, а частный сектор завален мусором, потому что мы отказались от мешочной системы уборки. Значит это плохой результат и эту новую схему уборки нужно менять, - выступил депутат Юрий Козловский.

В итоге комитет решил принять информацию к сведению. Кроме того, администрация должна рассчитать необходимое количество контейнеров и средства на них в частном секторе. Предложено запросить информацию по проектам рекультивации свалок, создать рабочую группу по мусорной реформы при комитета, а администрации разработать схема размещения санитарных объектов для нестационарных торговых площадок. К тому же депутаты каждый на своем избирательном округе собираются проверить расположение санитарных площадок в частном секторе и их соответствие схеме и требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU