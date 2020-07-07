День города-2020 в Омске пройдет дистанционно, марафон пока под вопросом

7 Июль 2020 2020-07-07T13:39:14+03:00

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Сегодня, 7 июля, на заседании комитета по вопросам самоуправления, законности и правопорядка в Омском горсовете обсудили сразу две темы, касающиеся проведения массовых мероприятий в новых условиях пандемии.

Директор профильного департамента Евгений Скрипкарев сообщил, что теперь за обеспечение безопасности отвечают организаторы, а не правоохранительные органы.

Глава комитета Георгий Архипов уточнил, что это значит и какие именно полномочия будут делегированы. Ведь речь идет в том числе и о противодействии терроризму.

Скрипкарев отметил, что организаторы массовых мероприятий будут обязаны предоставить специальные барьеры, турникеты, антитаранные устройства, а также привлекать к работе ЧОПы. При этом за порядком в местах скопления людей по-прежнему будут следить полицейские.

Депутат Алексей Ложкин уточнил, предлагается ли им внести поправки в уже существующее решение горсовета № 378 или необходимо будет принять новое.

Представитель мэрии ответил, что, по сути, это новый проект решения. Также Евгений Скрипкарев рассказал, как обстоят дела с перекрытием дорог во время общественных мероприятий. По его информации, в этом году движение временно останавливали из-за культурных мероприятий в 14 случаях, спортивных – в одном, из-за ремонта проезжей части – в восьми.

Ложкин поинтересовался, будут ли перекрывать дороги на День города и во время Сибирского международного марафона, которые по традиции проходят в начале августа.

Выяснилось, что первый праздник уже точно планируют проводить онлайн из-за остающейся напряженной обстановки с коронавирусом. Вопрос о марафоне пока еще решается. Как только будет ясность, появится и информация о перекрытии дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU