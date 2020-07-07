В Омске появятся два пляжа, где будет очищаться вода

7 Июль 2020 2020-07-07T12:58:42+03:00

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Так совпало, что в день Ивана Купалы, депутаты Омского горсовета на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка обсуждали работу городских пляжей и безопасность на воде.

К сожалению, статистика пока не дает поводов для оптимизма. По информации выступавшего с докладом директора департамента общественной безопасности Евгения Скрипкарева, в прошлом году было 22 несчастных случая на воде. В этом – уже 11, при этом среди погибших двое детей.

– Этот вопрос не может не волновать всех взрослых, – подчеркнул глава комитета Георгий Архипов. – Уже столько погибших. И это с учетом режима самоизоляции, когда люди не выходили на улицу. Ситуация не меняется в лучшую сторону. Что делается для безопасности омичей?

Скрипкарев ответил, что на пяти городских пляжах проведена вся необходимая работа, там дежурят спасатели. За последние пять лет на этих контролируемых территориях не было ни одного несчастного случая. Люди гибнут в местах несанкционированного купания. В Омске насчитали 69 таких точек.

Депутаты поинтересовались, не было бы целесообразнее сосредоточить внимание там.

– Тогда нам придется выставить посты через каждые 10 метров вдоль всего Иртыша от Ленинского до Советского округа, – вступил в разговор вице-мэр Олег Заремба.

Председатель горсовета Владимир Корбут, служивший ранее начальником регионального ГУ МЧС высказал свою точку зрения на проблему:

– Нельзя людям запретить купаться, спасатели могут провести с ними только профилактическую работу, – объяснил Корбут. – Люди предпочитают дикие места на природе, потому что там чище. Если бы наши пляжи были оборудованы цивилизованными душевыми кабинами, где можно смыть с себя речную воду чистой водопроводной, такого бы не было.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, есть ли в черте города места на Иртыше, куда можно приехать искупаться с детьми.

Олег Заремба ответил, что их нет. Но поделился обнадеживающей новостью. Сейчас идет работа над масштабным проектом реконструкции набережной. В нем предусмотрены два пляжа, где, наконец, появятся зоны для купания.

– Там будут установлены системы очистки речной воды, – рассказал вице-мэр. – Такие бассейны, отгороженные стенкой из пластика или специальной ткани, сейчас единственная возможность создать зоны для безопасного купания. Мы проанализировали опыт других городов и пришли к выводу, что это оптимальный вариант. Будем представлять проекты инвесторам. И, надеюсь, в 2021-22 годах начнем их реализовывать.

Вице-спикер Юрий Тетянников акцентировал внимание на необходимости восстанавливать школьные бассейны.

– Несчастные случаи происходят потому, что люди часто даже не умеют плавать, – уверен Тетянников. – Надо учить малышей поведению на воде.

Алексей Ложкин согласился с коллегой и отметил, что занимается этим вопросом уже несколько лет. По информации депутата, на реконструкцию всех таких бассейнов требуется порядка 400 млн рублей. При этом ремонт бассейна в садике обходится в 6-8 млн, в школе – в 8-10 млн рублей. Алексей Николаевич предложил начать закладывать в бюджет хотя бы часть этих средств.

Члены комитета приняли заслушанную информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU