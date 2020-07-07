Депутаты обсудили будущее здания кинотеатра «Сатурн» в Омске

7 Июль 2020 2020-07-07T08:57:56+03:00

За судьбой "Сатурна" депутаты следят не первый год.

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Судьбой здания кинотеатра «Сатурн» городские власти и депутаты горсовета занимаются уже не первый год. Объект в Амурском поселке находится в плачевном состоянии. Многие местные жители очень рассчитывают, что кинотеатр в их микрорайоне все-таки заработает. На заседании комитета по вопросам муниципальной собственности народные избранники рассмотрели промежуточные итоги работы администрации по спасению «Сатурна».

- По вашим ощущениям – сколько еще будет продолжаться эта эпопея? – уточнил депутат Аркадий Лунев.

- Долгое время зданием никто не интересовался. Но и после осмотра интерес предпринимателей пропадал, - ответил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. – В третьем квартале мы надеемся выставить здание на договор концессии. Пока желающих на эту форму мы не нашли. Люди боятся, там большие вложения. Бизнес готов только выкупить этот объект.

Дмитрий Махиня также дал понять, что если желающих на передачу «Сатурна» по договору концессии не найдется, департамент планирует выставлять здание на приватизацию.

Депутат Дмитрий Петренко поинтересовался, как мэрия в этих условиях пытается сохранить объект.

- Что там с сетями? Окнами? Идут ли разрушения помещений? Сколько оно еще простоит и не развалится, - поинтересовался он.

Выяснилось, что в 2019 году администрация выделяла на консервацию «Сатурна» 450 тысяч рублей. На большее у мэрии не хватает финансирования – не позволяет бюджет.

- Главное, мы закрыли доступ в здание. Потому что раньше в него проникали асоциальные элементы и бывали неприятные инциденты, - ответил Дмитрий Махиня.

В итоге комитет принял информацию к сведению.

- Мы еще раньше решили ежегодно рассматривать вопрос по кинотеатру «Сатурн». Он остается у нас в комитете, мы еще будем его обсуждать. Хотелось бы сохранить здание. Потому что в Амурском поселке других кинотеатров нет. Было бы хорошо, если там появится новая точка притяжения, - отметил глава комитета по вопросам муниципальной собственности Максим Астафьев.

ИСТОЧНИК KP.RU