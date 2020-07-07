Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование

7 Июль 2020 2020-07-07T08:54:12+03:00

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На комитете горсовета по вопросам муниципальной собственности депутаты обсудили предлагаемый департаментом имущественных отношений список объектов к передаче в безвозмездное пользование на 2021 год. В основном помещения предусмотрены для нужд правоохранительных органов, КТОСов, организации художников, а также для общественных объединений инвалидов и ветеранов. Еще 4 объекта мэрия предложила исключить из списка.

- Это ежегодная у нас процедура. Когда мы передаем невостребованные помещения под нужды правоохранительных органов и других организаций, - уточнил глава комитета по вопросам муниципальной собственности депутат Максим Астафьев.

Однако у народных избранников этот вопрос все же вызвал бурные обсуждения.

- Мы как-то контролируем, как в дальнейшем используются передаваемые помещения? Сколько было подобных проверок со стороны департамента? – поинтересовался депутат Алексей Ложкин. Он также попросил предоставить список всех помещений с организациями, которые ими пользуются безвозмездно

- Конечно, есть. У нас существует график проверок. Но на 2020 год все проверки в целях мероприятий по поддержки предпринимательства отменены. К тому же не располагает к ним и санитарно-эпидемиологическая обстановка, - ответил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

Депутат Дмитрий Петренко обратил внимание мэрии на эту работу.

- Я разговаривал со специалистом департамента, он один отвечает за проверки. И признался, что у него не всегда есть время, чтобы даже раз в год выехать на объекты, - сказал депутат. – Я недавно приехал на объект, находящийся в безвозмездном пользовании, а там сидит страховщица и продает полисы. То есть ведет явно коммерческую деятельность. Наведите, пожалуйста, в этом вопросе порядок.

Дмитрий Махиня рекомендовал депутатам сообщать о подобных случаях. Но отметил, что все же за проверки отвечает не один человек, а целый отдел.

- Интересная информация. Надеюсь, в администрации примут это к сведению, - резюмировал депутат Максим Астафьев.

В итоге комитет рекомендовал принятие проекта решения по этому вопросу сразу в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU