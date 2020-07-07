2020-07-07T08:54:12+03:00
Общество

Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование

Они рекомендовали администрации более внимательно заниматься этим вопросом
Поделиться:
Вопросы пользования муниципальным имуществом горсовет держит на жестком контроле.Вопросы пользования муниципальным имуществом горсовет держит на жестком контроле.
Изменить размер текста:

На комитете горсовета по вопросам муниципальной собственности депутаты обсудили предлагаемый департаментом имущественных отношений список объектов к передаче в безвозмездное пользование на 2021 год. В основном помещения предусмотрены для нужд правоохранительных органов, КТОСов, организации художников, а также для общественных объединений инвалидов и ветеранов. Еще 4 объекта мэрия предложила исключить из списка.

- Это ежегодная у нас процедура. Когда мы передаем невостребованные помещения под нужды правоохранительных органов и других организаций, - уточнил глава комитета по вопросам муниципальной собственности депутат Максим Астафьев.

Однако у народных избранников этот вопрос все же вызвал бурные обсуждения.

- Мы как-то контролируем, как в дальнейшем используются передаваемые помещения? Сколько было подобных проверок со стороны департамента? – поинтересовался депутат Алексей Ложкин. Он также попросил предоставить список всех помещений с организациями, которые ими пользуются безвозмездно

- Конечно, есть. У нас существует график проверок. Но на 2020 год все проверки в целях мероприятий по поддержки предпринимательства отменены. К тому же не располагает к ним и санитарно-эпидемиологическая обстановка, - ответил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

Депутат Дмитрий Петренко обратил внимание мэрии на эту работу.

- Я разговаривал со специалистом департамента, он один отвечает за проверки. И признался, что у него не всегда есть время, чтобы даже раз в год выехать на объекты, - сказал депутат. – Я недавно приехал на объект, находящийся в безвозмездном пользовании, а там сидит страховщица и продает полисы. То есть ведет явно коммерческую деятельность. Наведите, пожалуйста, в этом вопросе порядок.

Дмитрий Махиня рекомендовал депутатам сообщать о подобных случаях. Но отметил, что все же за проверки отвечает не один человек, а целый отдел.

- Интересная информация. Надеюсь, в администрации примут это к сведению, - резюмировал депутат Максим Астафьев.

В итоге комитет рекомендовал принятие проекта решения по этому вопросу сразу в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске появятся два пляжа, где будет очищаться вода
Бюджет Омской области секвестировать из-за коронавируса не будут
Многодетному отцу из Омской области грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование дочерей
Стало известно, сколько омичей опять заразились коронавирусом
Овчарка Ирвин помогла найти похищенного омича
Омский полицейский спас из горящего дома двоих детей
Стало известно, когда в Омске спадет жара
Потребность в легитимизации медиации
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Стало известно, когда в Омске откроются кинотеатры, бани и сауны
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Куда пойти учиться в Омске?
Домашний адрес - природная здравница
Высшее образование залог успешной карьеры
Мезенцев День на ТНТ4
Депутаты обсудили будущее здания кинотеатра «Сатурн» в Омске
Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование