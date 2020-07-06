Молодежи провели экскурсию в Центре патриотического воспитания в честь присвоения Омску звания «Города трудовой доблести»

6 Июль 2020 2020-07-06T16:35:52+03:00

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2 июля президент Владимир Путин присвоил Омску звание «Города трудовой доблести». Он подписал соответствующий законопроект. Таким образом, отметили вклад Омска в Великую Победу. В честь этого события на Соборной площади прошел праздник.

О трудовых подвигах земляков рассказывали и в Городском молодежи. Для представителей СМИ и юнамерцев его специалисты провели историческую экскурсию. Там напомнили: звание присваивается лишь городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Они обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ребятам рассказали о вкладе Омска в победу. Линия фронта через наш город не проходила, но его жители сделали все для того, чтобы выиграть эту войну. Экскурсовод центра патриотического воспитания молодежи рассказала о тяжелых сменах наших земляков на заводе. Работали в основном женщины и старики. Но иногда за станки становились и дети. Именно омские заводы производили снаряды, боевые танки и двигатели для самолетов. В годы войны наш город стал одним из промышленных центров, который укреплял своей продукцией Красную Армию.

Кроме того, благодаря развитию омского сельского хозяйства наши земляки снабжали фронт и продовольствием. Юнармейцы с интересом прослушали лекцию экскурсовода центра патриотического воспитания молодежи. Так они смогли полнее ощутить значимость присвоения Омску звания «Города трудовой доблести».

Накануне с присвоением нашему городу почетного звания жителей поздравила и мэр Оксана Фадина:

В этом году исполнилось 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Вот уже 75 лет мы помним, как город Омск отдавал все самое последнее. Омск возлагал надежды на эту Победу. Именно здесь, в Омске, в ходе эвакуации было сосредоточено более 100 промышленных производств, которые выдавали фронту продукцию, необходимую для наших солдат. Здесь же были развёрнуты силы медицины. Я считаю, что Омск достоин этого звания. Омичи могут гордиться, и мы не посрамим почетное звание. Огромное спасибо за это решение оргкомитету «Победа» и президенту Владимиру Путину. Я поздравляю всех омичей, кто сегодня разделяет этот опыт, эту радость наших предков, наших потомков, которые вложили труд и жизнь в великую Победу! – отметила мэр Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU