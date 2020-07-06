Омичи сняли на видео сквер, усеянный трупами голубей

6 Июль 2020 2020-07-06T10:28:05+03:00

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Омичей, прогуливавшихся в сквере недалеко от администрации Ленинского округа, напугала массовая, как им показалось, гибель голубей. На снятом горожанами видео, заметно, как на газонах и дорожках лежит множество трупов птиц.

Комментаторы выдвинули версию, что они погибли из-за вредных выбросов, которыми накрыло город накануне. Другие предположили, что пернатых могли отравить, дав им съесть отравленный корм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/788916" frameborder="0"></iframe> Мертвые голуби.Видео: "Инцидент Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU