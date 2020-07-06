Омичи сняли на видео сквер, усеянный трупами голубей
Горожане предположили, что птицы могли погибнуть из-за выбросов [видео]
Фото: скриншот видео ("Инцидент Омск")Фото: vk.com
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Омичей, прогуливавшихся в сквере недалеко от администрации Ленинского округа, напугала массовая, как им показалось, гибель голубей. На снятом горожанами видео, заметно, как на газонах и дорожках лежит множество трупов птиц.
Комментаторы выдвинули версию, что они погибли из-за вредных выбросов, которыми накрыло город накануне. Другие предположили, что пернатых могли отравить, дав им съесть отравленный корм.
Мертвые голуби.Видео: "Инцидент Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU