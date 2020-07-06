2020-07-06T09:07:33+03:00
Происшествия

«Такой адской ночи еще не было!»: Омичи снова жалуются на невыносимую вонь от выбросов

Содержание смертельно опасного формальдегида оказалось превышено в пять раз
Анна МИКУЛА
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Фото: Омск LiveФото: Омск LiveФото: vk.com
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Омичи уже в состоянии отличить формальдегид от этилмеркаптана – так часто приходится вдыхать эти ядовитые вещества. Минувшей ночью горожанам пришлось выбирать: открыть окна и дышать ядовитыми выбросами от промышленных предприятий или закрыть и задыхаться в душных комнатах.

Выбравшие первый вариант делятся впечатлениями в соцсетях.

– Это ужасно, травят людей! Ночью запах отвратительный, он стал еще навязчивее. Детей хоть пожалейте! – пишет Катерина Авдошина.

– Мне кажется, что такой адской ночи еще не было, – сетует Кира Макарова.

– Утром шла на работу на Левом берегу. Район больницы на улице Поворотной. Дышать нечем. Глаза режет. Сколько можно уже! Травят и травят, – пишет Наталья Прошкевич.

Фото: Омск Live Фото: vk.com

Фото: Омск LiveФото: vk.com

Также сообщается, что на днях в Октябрьском округе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации смертельно опасного формальдегида в пять раз.

Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в целесообразности таких постов. Сколько бы их не писали, ситуация в городе не меняется к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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