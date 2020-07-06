2020-07-06T07:04:58+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске наступит 30-градусная жара

При этом установится сухая погода
Анна МИКУЛА
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Воздух в Омске прогреется до +31 градуса.Воздух в Омске прогреется до +31 градуса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, июнь в Омске выдался аномально холодным. После небольшой передышки омичам снова придется испытать на себе всю силу сибирской жары. В регион возвращается знойная и сухая погода. Ее наступление прогнозируют в середине недели.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 6 июля, днем обещают +23...+28 градусов. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, в отдельных районах порывами до 14 м/с. Ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Во вторник, 7 июля, ночью прогнозируют +11…+16, днем +24…+29 градусов. Ветер северный, северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

В среду, 8 июля, ночью будет +12…+17, днем +26…+31 градусов. Ветер северный, северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Вторник и среда пройдут преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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