Июнь в Омске выдался аномально холодным

3 Июль 2020 2020-07-03T16:32:47+03:00

Температура была на 2 градуса ниже нормы

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В Обь-Иртышском метеоцентре подвели температурные итоги за июнь. Специалисты подсчитали, что среднемесячная температура в городе на 1-2 градуса ниже норма. Она была в пределах +14 +18 градусов.

Самым теплыми днями за весь месяц были 10-13 числа, когда столбик термометра показывал +31 +34 градуса. А холоднее всего было 4 июня, тогда в Калачинске зафиксировали температуру -2 градуса.

Из-за постоянных дождей оказалась превышена и среднемесячная норма осадков. Но это превышение было незначительным, уточняют в Обь-Иртышском УГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU