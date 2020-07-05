Появилось фото салюта 4 июля в честь присвоения Омску звания города трудовой доблести
В целом омичам он понравился
Салют омичам в целом понравился.Фото: ВКонтакте
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В Омске на Соборной площади 4 июля прошел праздник в честь присвоения Омску звания города трудовой доблести. Такое решение принял президент. По этому поводу омские власти устроили на Соборной площади праздник с салютом и лазерным шоу.
Появилось фото салюта в соцсетях. В целом омичи остались довольны представлением.
- В целом салют был яркий, красивый. Было неплохо, - написали жители в социальных сетях.
После салюта омичей развезли по домам на специально подогнанных автобусах.
ИСТОЧНИК KP.RU