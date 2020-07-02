Губернатор поблагодарил жителей: 64% омичей приняли участие в голосовании по поправкам

2 Июль 2020 2020-07-02T18:18:40+03:00

Такой высокой явки не было в регионе с 2008 года

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Омский губернатор подвел итог голосования по поправкам в Конституцию. Он поблагодарил жителей за активность. Такой высокой явки в регионе не было с 2008 года.

- В результате мы увидели высокую активность жителей региона. 64% омичей приняли участие в голосовании. Более высокой явки не было с 2008 года. Это говорит о том, что голосование, инициированное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, было действительно важным для жителей, - сказал Александр Бурков.

Глава региона уверен: что принятие поправок назрело давно и было просто необходимо.

- Поправки, предложенные на голосование, были очень разнообразными. От гарантированной государством адресной социальной поддержки до незыблемости территориальной целостности страны, – сказал Александр Бурков. - Подводя итоги, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в голосовании. Всех, кто выразил свое мнение о будущем нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU